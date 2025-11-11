Сенат Румынии поддержал криминализацию нарушения санкций ЕС в стране

В понедельник, 10 ноября, Сенат Румынии принял законодательное предложение, которое делает нарушение экономических санкций, наложенных Европейским Союзом, уголовным преступлением в Румынии.

Об этом 11 ноября сообщает Digi24, передает "Европейская правда".

Проект, инициированный правительством, предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы для физических лиц и огромные уголовные штрафы для компаний.

Нормативный акт транспонирует в румынское законодательство Директиву (ЕС) 2024/1226, которая устанавливает общие правила на европейском уровне для наказания тех, кто нарушает ограничительные меры, введенные Союзом. Румыния запаздывает с имплементацией директивы, крайний срок которой – 20 мая 2025 года.

Законодательное предложение было принято Сенатом подавляющим большинством, 110 голосами "за" из 121 присутствующего сенатора.

Теперь проект перейдет в Палату депутатов, которая является органом, принимающим решения. После промульгации, Румыния будет иметь законодательство, подобное законодательству остальных стран Европейского Союза в сфере экономических санкций.

До сих пор в Румынии нарушение международных санкций считалось проступком и наказывалось штрафом и конфискацией активов. Согласно новому закону, эти действия становятся уголовными преступлениями.

"Этим законом Румыния показывает, что она является серьезным государством, которое уважает европейские обязательства и поддерживает решительное применение международных санкций", – объясняет Министерство иностранных дел в пояснительной записке к проекту.

Напомним, Евросоюз утром 23 октября окончательно утвердил 19-й пакет санкций против России.

Он, в частности, предусматривает запрет импорта российского СПГ через 6 месяцев для краткосрочных контрактов и с 1 января 2027 года – для долгосрочных контрактов.

Также пакет содержал санкции против еще 117 танкеров "теневого флота" РФ, что увеличило общую численность подсанкционных судов до 558.

В следующий, 20-й пакет санкций Европейского Союза против России, должны войти дополнительные тарифы на товары из РФ и Беларуси, а также санкции против российской энергетики и финансовых институтов.