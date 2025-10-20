Литовський міністр розповів, що може увійти у 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії

У наступний, 20-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії мають увійти додаткові тарифи на товари з РФ та Білорусі, а також санкції проти російської енергетики та фінансових інституцій.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі 20 жовтня, передає кореспондентка "Європейської правди".

Литва готується до 20-го пакета санкцій проти Росії.

"Деякі сектори все ще не охоплені 19-м пакетом санкцій. Це енергетика, фінанси, а також тарифи на російські та білоруські товари. Тож ми маємо вже працювати над цими питаннями в межах 20-го пакета санкцій", – заявив Будріс.

Як повідомляла "Європейська правда", висока представниця ЄС у закордонних справах та з питань оборони Кая Каллас спрогнозувала, що 19-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії може бути затверджений у четвер, 23 жовтня.

18 жовтня Австрія заявила, що погодиться на ухвалення нового пакета санкцій проти Росії, що усуває одну з ключових перешкод перед голосуванням на початку наступного тижня.

Раніше ухвалення пакета зайшло в глухий кут, оскільки Австрія вимагала від ЄС зняти санкції з частини російських активів, щоб компенсувати австрійському Raiffeisen Bank International накладені Росією штрафи.

Наразі 19-й пакет санкцій блокує лише Словаччина, яка вимагає розглянути це питання на саміті лідерів ЄС 23 жовтня.