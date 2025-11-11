Парламенти Молдови й Румунії проведуть спільне засідання комітетів з оборони
Комітети з питань оборони парламентів Молдови та Румунії проведуть спільне засідання у Кишиневі.
Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".
У парламенті Молдови оголосили, що 11 листопада у Кишиневі відбудеться спільне засідання комітетів з нацбезпеки та оборони парламентів Румунії та Молдови.
Засідання стане частиною програми візиту до Молдови делегації комітету з оборони Сенату Румунії. Окрім того, делегація зустрінеться з президенткою Молдови Маєю Санду, прем’єром Александру Мунтяну та кількома профільними міністрами.
Нагадаємо, прем'єр Молдови здійснить перший на посаді візит до Бухареста.
У ніч проти 11 листопада у Румунії вчергове міг впасти російський БпЛА із тих, якими атакували південь Одещини.
