Парламенти Молдови й Румунії проведуть спільне засідання комітетів з оборони

Комітети з питань оборони парламентів Молдови та Румунії проведуть спільне засідання у Кишиневі.

У парламенті Молдови оголосили, що 11 листопада у Кишиневі відбудеться спільне засідання комітетів з нацбезпеки та оборони парламентів Румунії та Молдови.

Засідання стане частиною програми візиту до Молдови делегації комітету з оборони Сенату Румунії. Окрім того, делегація зустрінеться з президенткою Молдови Маєю Санду, прем’єром Александру Мунтяну та кількома профільними міністрами.

