Парламенты Молдовы и Румынии проведут совместное заседание комитетов по обороне

Комитеты по вопросам обороны парламентов Молдовы и Румынии проведут совместное заседание в Кишиневе.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В парламенте Молдовы объявили, что 11 ноября в Кишиневе состоится совместное заседание комитетов по нацбезопасности и обороне парламентов Румынии и Молдовы.

Заседание станет частью программы визита в Молдову делегации комитета по обороне Сената Румынии. Кроме того, делегация встретится с президентом Молдовы Майей Санду, премьером Александру Мунтяну и несколькими профильными министрами.

Напомним, премьер Молдовы совершит первый в должности визит в Бухарест.

В ночь на 11 ноября в Румынии в очередной раз мог упасть российский БпЛА из тех, которыми атаковали юг Одесской области.