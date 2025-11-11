Парламенты Молдовы и Румынии проведут совместное заседание комитетов по обороне
Комитеты по вопросам обороны парламентов Молдовы и Румынии проведут совместное заседание в Кишиневе.
Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".
В парламенте Молдовы объявили, что 11 ноября в Кишиневе состоится совместное заседание комитетов по нацбезопасности и обороне парламентов Румынии и Молдовы.
Заседание станет частью программы визита в Молдову делегации комитета по обороне Сената Румынии. Кроме того, делегация встретится с президентом Молдовы Майей Санду, премьером Александру Мунтяну и несколькими профильными министрами.
Напомним, премьер Молдовы совершит первый в должности визит в Бухарест.
В ночь на 11 ноября в Румынии в очередной раз мог упасть российский БпЛА из тех, которыми атаковали юг Одесской области.
