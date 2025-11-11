Єврокомісарка з розширення: Придністровʼя не завадить вступу Молдови до ЄС

Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос сказала, що ЄС готовий допомогти Молдові у вирішенні придністровського конфлікту, аби він не завадив її євроінтеграції.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала в інтервʼю Teleradio-Moldova.

За словами Кос, Європейська комісія розглядає Молдову як унітарну державу, в межах якої вона і стане членом ЄС.

"Ваш уряд повинен буде працювати в Придністровському регіоні, щоб забезпечити зближення цього регіону як частини Республіки Молдова, яка приєднається до Європейського Союзу. Ми будемо допомагати вам у цьому процесі", – сказала вона.

Комісарка додала, що Європейський Союз має досвід у вирішенні складних ситуацій в інших країнах-кандидатах, і висловила впевненість у тому, що будуть знайдені стійкі рішення і для Придністровського регіону.

"У минулому ми, як Європейський Союз, були здатні знайти рішення для багатьох, багатьох проблем, і я переконана, що нам вдасться зробити це і щодо Придністровського регіону. Ми знайдемо рішення, які не стануть перешкодою для приєднання вашої країни до Європейського Союзу", – сказала Кос.

Як відомо, на тлі руху Молдови до Європейського Союзу все частіше порушується питання про вирішення Придністровської проблеми.

