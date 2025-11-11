Еврокомиссар по расширению: Приднестровье не помешает вступлению Молдовы в ЕС

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что ЕС готов помочь Молдове в решении приднестровского конфликта, чтобы он не помешал ее евроинтеграции.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала в интервью Teleradio-Moldova.

По словам Кос, Европейская комиссия рассматривает Молдову как унитарное государство, в рамках которого она и станет членом ЕС.

"Ваше правительство должно будет работать в Приднестровском регионе, чтобы обеспечить сближение этого региона как части Республики Молдова, которая присоединится к Европейскому Союзу. Мы будем помогать вам в этом процессе", – сказала она.

Комиссар добавила, что Европейский Союз имеет опыт в решении сложных ситуаций в других странах-кандидатах, и выразила уверенность в том, что будут найдены устойчивые решения и для Приднестровского региона.

"В прошлом мы, как Европейский Союз, были способны найти решение для многих, многих проблем, и я убеждена, что нам удастся сделать это и в отношении Приднестровского региона. Мы найдем решения, которые не станут препятствием для присоединения вашей страны к Европейскому Союзу", – сказала Кос.

Как известно, на фоне движения Молдовы в Европейский Союз все чаще поднимается вопрос о решении Приднестровской проблемы.

