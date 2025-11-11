Європейські міністри у грудні зберуться у Львові – обговорити рух України в ЄС

У Львові 10-11 грудня має відбутись неформальна зустріч міністрів держав Європейського Союзу у справах ЄС, на якій обговорять прогрес України у євроінтеграції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Запрошення міністрам надіслали спільно данське головування у Раді Євросоюзу та віцепремʼєр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

"Основна увага наших дискусій буде зосереджена на прогресі України на шляху до членства в ЄС. Зустріч надасть можливість підбити підсумки досягнутих результатів, обмінятися думками щодо наступних кроків та підтвердити політичну підтримку реформ та інтеграційних зусиль України", – ідеться в запрошенні.

Там зазначається, що зустріч міністрів також має стати "чітким і єдиним політичним сигналом про те, що майбутнє України – в ЄС".

Нагадаємо, у звіті Єврокомісії йдеться, що Україна демонструє прогрес у здійсненні ключових реформ на шляху до вступу до ЄС, незважаючи на війну з Росією.

Також звіт про розширення у 2025 році позитивно оцінює прогрес реформ в Україні.

А віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка на основі поточного поступу у євроінтеграційних реформах заявив, що Київ має шанси завершити переговори про вступ у 2028 році.