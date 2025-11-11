Во Львове 10-11 декабря должна состояться неформальная встреча министров государств Европейского Союза по делам ЕС, на которой обсудят прогресс Украины в евроинтеграции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Приглашение министрам прислали совместно датское председательство в Совете Евросоюза и вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

"Основное внимание наших дискуссий будет сосредоточено на прогрессе Украины на пути к членству в ЕС. Встреча предоставит возможность подвести итоги достигнутых результатов, обменяться мнениями относительно следующих шагов и подтвердить политическую поддержку реформ и интеграционных усилий Украины", – говорится в приглашении.

Там отмечается, что встреча министров также должна стать "четким и единым политическим сигналом о том, что будущее Украины – в ЕС".

Напомним, в отчете Еврокомиссии говорится, что Украина демонстрирует прогресс в осуществлении ключевых реформ на пути к вступлению в ЕС, несмотря на войну с Россией.

Также отчет о расширении в 2025 году положительно оценивает прогресс реформ в Украине.

А вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка на основе текущего прогресса в евроинтеграционных реформах заявил, что у Киева есть шансы завершить переговоры о вступлении в 2028 году.