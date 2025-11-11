ЗМІ: Британія призупинила обмін розвідданими зі США через удари по човнах наркоторговців

Велика Британія поставила на паузу обмін зі США розвідувальними даними про судна Карибського басейну, які підозрюються в нелегальній наркоторгівлі, через небажання бути побічно причетною до американських ударів по них.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив телеканал CNN із посиланням на проінформовані джерела.

Протягом багатьох років Британія, яка контролює низку територій у Карибському басейні, допомагала США виявляти судна, підозрювані у перевезенні наркотиків, щоб американська берегова охорона могла їх перехопити.

Однак незабаром після того, як у вересні США почали завдавати смертельних ударів по човнах, Британія занепокоїлася, що США можуть використовувати її розвіддані для вибору цілей, ідеться в матеріалі CNN.

За словами джерел телеканалу, Британія вважає, що військові удари США по суднах, у результаті яких уже загинули 76 людей, порушують міжнародне право.

Як пише CNN, обмін розвідувальними даними був поставлений на паузу у жовтні.

Раніше повідомлялось також, що Нідерландські розвідувальні служби скоротили обмін розвідданими з колегами у Сполучених Штатах.

Тим часом ЗМІ дізнались, що директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф у жовтні обговорив із ЄС обмін розвідданими на непублічній зустрічі в Брюсселі.