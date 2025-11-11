СМИ: Британия приостановила обмен разведданными с США из-за ударов по лодкам наркоторговцев

Великобритания поставила на паузу обмен с США разведывательными данными о судах Карибского бассейна, которые подозреваются в нелегальной наркоторговле, из-за нежелания быть косвенно причастной к американским ударам по ним.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.

В течение многих лет Великобритания, которая контролирует ряд территорий в Карибском бассейне, помогала США выявлять суда, подозреваемые в перевозке наркотиков, чтобы американская береговая охрана могла их перехватить.

Однако вскоре после того, как в сентябре США начали наносить смертельные удары по лодкам, Британия обеспокоилась, что США могут использовать ее разведданные для выбора целей, говорится в материале CNN.

По словам источников телеканала, Британия считает, что военные удары США по судам, в результате которых уже погибли 76 человек, нарушают международное право.

Как пишет CNN, обмен разведывательными данными был поставлен на паузу в октябре.

Ранее сообщалось также, что Нидерландские разведывательные службы сократили обмен разведданными с коллегами в Соединенных Штатах.

Между тем СМИ узнали, что директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф в октябре обсудил с ЕС обмен разведданными на непубличной встрече в Брюсселе.