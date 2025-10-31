ЗМІ: глава ЦРУ обговорив із ЄС обмін розвідданими на непублічній зустрічі в Брюсселі

Директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф цього тижня зробив непублічну зупинку в Брюсселі, де зустрівся з представниками зовнішньої політики та розвідки Європейського Союзу.

Про це стало відомо Politico від трьох обізнаних співрозмовників, пише "Європейська правда".

За інформацією трьох осіб, обізнаних з перебігом зустрічі, Реткліфф зустрівся з головною дипломатикою ЄС Каєю Каллас, а також з посадовцями з Розвідувального центру ЄС (INTCEN) та Розвідувального управління Військового штабу ЄС (EUMS).

За словами двох посадовців, метою зустрічі було "заспокоїти нерви" і підтвердити прихильність Вашингтона до обміну розвідданими, оскільки деякі європейські столиці відчувають занепокоєння щодо напрямку зовнішньої політики США під керівництвом президента Дональда Трампа.

Очікується, що ця зустріч не буде одноразовою.

"Відтепер вони мають бути регулярними", – сказав один із посадовців.

Як стверджують співрозмовники, Реткліфф і його колеги з ЄС також обговорили спільні виклики, зокрема Росію, Китай і Близький Схід.

На початку жовтня ЗМІ писали, що США нададуть Україні розвіддані для здійснення ударів далекобійними ракетами по енергетичній інфраструктурі Росії.

Пізніше ЗМІ писали, що США, за неофіційними даними, вже кілька місяців допомагають Україні завдавати далекобійних ударів по російських енергетичних об'єктах.