У Румунії почався суд над антизахідним екскандидатом у президенти Джорджеску

У Бухаресті у вівторок відбулось перше слухання у справі антизахідного політика Келіна Джорджеску, якого звинувачують у підтримці діячів та ідей, пов'язаних із міжвоєнним фашистським рухом Румунії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BIRN.

Прокурори стверджують, що з червня 2020 року по травень 2025 року Джорджеску неодноразово підтримував фашистські ідеї в інтерв'ю, онлайн-публікаціях та публічних виступах.

Його також звинувачують у вихвалянні екстремістських історичних постатей, зокрема глави фашистського уряду Румунії під час Другої світової війни Йона Антонеску.

У разі визнання винним Джорджеску може бути призначене тюремне ув'язнення на строк від трьох місяців до трьох років. Покарання може бути збільшене через безперервний характер інкримінованих йому злочинів.

Сам антизахідний політик відкинув звинувачення, а після засідання суду сказав, що "у нас відібрали свободу слова". "Це не тільки приниження мене, а й приниження румунського народу", – додав він.

Джорджеску вже перебуває під слідством за інші серйозні злочини, зокрема за співучасть у підриві конституційного ладу, поширення неправдивої інформації та заснування антисемітської організації. У разі визнання винним у цих злочинах йому загрожує від 10 до 20 років тюремного ув'язнення.

Відомий антизахідними поглядами Келін Джорджеску виграв перший тур президентських виборів у Румунії в листопаді 2024 року, але його скасував Конституційний суд через підозри іноземного втручання.

Після цього Джорджеску заборонили брати участь у повторних президентських виборах у травні.