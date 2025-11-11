В Румынии начался суд над антизападным экс-кандидатом в президенты Джорджеску

В Бухаресте во вторник состоялось первое слушание по делу антизападного политика Келина Джорджеску, которого обвиняют в поддержке деятелей и идей, связанных с межвоенным фашистским движением Румынии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BIRN.

Прокуроры утверждают, что с июня 2020 года по май 2025 года Джорджеску неоднократно поддерживал фашистские идеи в интервью, онлайн-публикациях и публичных выступлениях.

Его также обвиняют в восхвалении экстремистских исторических фигур, в частности главы фашистского правительства Румынии во время Второй мировой войны Иона Антонеску.

В случае признания виновным Джорджеску может быть назначено тюремное заключение на срок от трех месяцев до трех лет. Наказание может быть увеличено из-за непрерывного характера инкриминируемых ему преступлений.

Сам антизападный политик отверг обвинения, а после заседания суда сказал, что "у нас отобрали свободу слова". "Это не только унижение меня, но и унижение румынского народа", – добавил он.

Джорджеску уже находится под следствием за другие серьезные преступления, в частности за соучастие в подрыве конституционного строя, распространение ложной информации и основание антисемитской организации. В случае признания виновным в этих преступлениях ему грозит от 10 до 20 лет тюремного заключения.

Известный антизападными взглядами Келин Джорджеску выиграл первый тур президентских выборов в Румынии в ноябре 2024 года, но его отменил Конституционный суд из-за подозрений иностранного вмешательства.

После этого Джорджеску запретили участвовать в повторных президентских выборах в мае.