Співголова "Альтернативи для Німеччини" критикує плани колег поїхати в Росію

Співлідерка ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Аліса Вайдель у вівторок розкритикувала кількох своїх колег по партії за те, що вони погодилися поїхати до Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Під час спілкування з журналістами Вайдель прокоментувала плани кількох депутатів "АдН" поїхати до Росії та сказала, що не розуміє, "що вони насправді мають там робити".

За її словами, один з депутатів Бундестагу від партії Райнер Ротфус відмовився від поїздки, тоді як інший, Штеффен Котре, залишився при своєму рішенні.

Вайдель також пообіцяла переглянути процедуру затвердження закордонних поїздок членів "АдН" і заявила, що правила будуть суворо дотримуватися, а порушення каратимуться зокрема виключенням з партії.

"Процес має бути чітко структурований, бо в майбутньому так далі не може тривати. Існує велике незадоволення саме тому, що ці поїздки не мають жодного сенсу", – сказала співлідерка "Альтернативи для Німеччини".

Раніше повідомлялось, що депутати Бундестагу від "АдН" Штеффен Котре і Райнер Ротфус, а також голова "АдН" у Саксонії Йорг Урбан і депутат Європарламенту від "АдН" Ганс Нойгофф мають намір відвідати конференцію в Сочі.

Ротфус також мав зустрітись із заступником голови Ради безпеки Росії Дмитрієм Медведєвим, але у партії зрештою не схвалили такої його ініціативи.