Група політиків ультраправої "Альтернативи для Німеччини" не буде зустрічатись із заступником голови Радбезу Росії Дмитрієм Медведєвим у межах поїздки до Росії наступного тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Раніше було підтверджено, що депутати Бундестагу від "АдН" Штеффен Котре і Райнер Ротфус, голова "АдН" у Саксонії Йорг Урбан і депутат Європарламенту від "АдН" Ганс Нойхофф наступного тижня мають намір відвідати конференцію в Сочі.

Ротфус сказав, що ввечері напередодні конференції він візьме участь у дискусії з Дмитрієм Медведєвим. Він послався на те, що все зустрічався з ним минулого року і в них була "корисна" дискусія.

Але за рішенням фракції "АдН" у Бундестазі зустріч німецьких ультраправих депутатів із Медведєвим не відбудеться, оскільки вона не надала згоди на це.

Водночас керівництво фракції загалом позитивно оцінило рішення своїх депутатів поїхати до Росії, назвавши це можливістю підтримувати канали спілкування з державою-агресором.

Раніше стало відомо, що заступник голови фракції ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Маркус Фронмаєр планує поїхати до Москви у 2026 році.

Перед тим троє депутатів парламенту землі Саксонія-Ангальт від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" взяли участь у заході на честь дня народження Владіміра Путіна в посольстві Росії у Берліні.