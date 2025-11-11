Сопредседатель "Альтернативы для Германии" критикует планы коллег поехать в Россию

Сопредседатель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель во вторник раскритиковала нескольких своих коллег по партии за то, что они согласились поехать в Россию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Во время общения с журналистами Вайдель прокомментировала планы нескольких депутатов "АдН" поехать в Россию и сказала, что не понимает, "что они на самом деле должны там делать".

По ее словам, один из депутатов Бундестага от партии Райнер Ротфус отказался от поездки, тогда как другой, Штеффен Котре, остался при своем решении.

Вайдель также пообещала пересмотреть процедуру утверждения зарубежных поездок членов "АдН" и заявила, что правила будут строго соблюдаться, а нарушения будут наказываться, в частности, исключением из партии.

"Процесс должен быть четко структурирован, потому что в будущем так дальше продолжаться не может. Существует большое недовольство именно потому, что эти поездки не имеют никакого смысла", – сказала сопредседатель "Альтернативы для Германии".

Ранее сообщалось, что депутаты Бундестага от "АдН" Штеффен Котре и Райнер Ротфус, а также председатель „АдН" в Саксонии Йорг Урбан и депутат Европарламента от "АдН" Ганс Нойгофф намерены посетить конференцию в Сочи.

Ротфус также должен был встретиться с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым, но в партии в итоге не одобрили его инициативу.