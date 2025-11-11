У німецькому Магдебурзі можуть скасувати різдвяний ярмарок через загрозу терактів

У німецькому місті Магдебург проведення традиційного різдвяного ярмарку опинилося під питанням через побоювання терактів.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Міська влада, поліція та торговці Магдебурга продовжують сперечатися щодо доцільності традиційного різдвяного ярмарку у центрі міста, який ризикує знову стати ціллю для екстремістів, і щодо того, хто несе ключову відповідальність за заходи безпеки.

Мерія цього тижня відмовилася видати дозвіл на проведення традиційному організатору ярмарку, хоча прилавки вже почали розставляти. Відмову аргументували листом від Земельного адміністративного офісу, наглядового органу землі Саксонія-Ангальт, де наголошують, що ярмарок може знову стати ціллю для нападу – хоча й не наводять обґрунтування такої оцінки.

Мер Сімона Борріс висловила сподівання, що ярмарок врешті відбудеться та застерегла від "капітуляції" перед шоком від минулорічної атаки – на її думку, після цього в інших містах землі організатори також побояться брати на себе відповідальність.

Нагадаємо, 20 грудня 2024 року чоловік на ім’я Талеб аль Абдулмохсен, що працював у Німеччині лікарем, протаранив своїм автомобілем натовп на ярмарку, вбивши шістьох і покалічивши понад 300, у тому числі громадянку України.. Цього тижня над чоловіком почався суд.