В немецком Магдебурге могут отменить рождественскую ярмарку из-за угрозы терактов

В немецком городе Магдебург проведение традиционной рождественской ярмарки оказалось под вопросом из-за опасений терактов.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Городские власти, полиция и торговцы Магдебурга продолжают спорить о целесообразности традиционной рождественской ярмарки в центре города, которая рискует снова стать целью для экстремистов, и о том, кто несет ключевую ответственность за меры безопасности.

Мэрия на этой неделе отказалась выдать разрешение на проведение традиционному организатору ярмарки, хотя прилавки уже начали расставлять. Отказ аргументировали письмом от Земельного административного офиса, контролирующего органа земли Саксония-Анхальт, где отмечают, что ярмарка может снова стать целью для нападения – хотя и не приводят обоснования такой оценки.

Мэр Симона Боррис выразила надежду, что ярмарка наконец состоится и предостерегла от "капитуляции" перед шоком от прошлогодней атаки – по ее мнению, после этого в других городах земли организаторы также побоятся брать на себя ответственность.

Напомним, 20 декабря 2024 года мужчина по имени Талеб аль Абдулмохсен, работавший в Германии врачом, протаранил своим автомобилем толпу на ярмарке, убив шестерых и покалечив более 300, в том числе гражданку Украины. На этой неделе над мужчиной начался суд.