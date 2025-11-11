Орбан: саміт у Будапешті точно буде, але він "затримується"

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан вважає, що лідери США та Росії зустрінуться у Будапешті, хоча поки не може сказати коли.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю угорському телеканалу ATV.

За словами Орбана, російсько-американський саміт в Будапешті є на порядку денному, хоча і затримується.

"Те, що затримується, все одно відбудеться. Тільки не тоді, коли ми хочемо, а трохи пізніше", – сказав він.

Премʼєр Угорщини додав, що "мирні переговори" застрягли на територіальному питанні, а проблема полягає в тому, що Росія хоче спершу окупувати всю Донецьку область і тільки потім домовлятись про мир.

Висловився Орбан і про так звані "Стамбульські домовленості" 2022 року – він вважає, що угода була близька до успіху, але "англосакси її зірвали".

Угорський премʼєр зустрівся з президентом США Дональдом Трампом 7 листопада і закликав його провести саміт з Путіним саме в Будапешті.

Американський президент тоді заявив, що наразі не бачить причин для зустрічі із очільником Кремля.