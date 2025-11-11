Орбан: саммит в Будапеште точно будет, но он "задерживается"

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан считает, что лидеры США и России встретятся в Будапеште, хотя пока не может сказать, когда.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью венгерскому телеканалу ATV.

По словам Орбана, российско-американский саммит в Будапеште стоит на повестке дня, хотя и задерживается.

"То, что задерживается, все равно состоится. Только не тогда, когда мы хотим, а немного позже", – сказал он.

Премьер Венгрии добавил, что "мирные переговоры" застряли на территориальном вопросе, а проблема заключается в том, что Россия хочет сначала оккупировать всю Донецкую область и только потом договариваться о мире.

Высказался Орбан и о так называемых "Стамбульских договоренностях" 2022 года – он считает, что соглашение было близко к успеху, но "англосаксы его сорвали".

Венгерский премьер встретился с президентом США Дональдом Трампом 7 ноября и призвал его провести саммит с Путиным именно в Будапеште.

Американский президент тогда заявил, что пока не видит причин для встречи с главой Кремля.