Трамп наразі не бачить причин для зустрічі з Путіним, але хотів би провести її в Будапешті

Американський президент Дональд Трамп заявив, що наразі не бачить причин для зустрічі із очільником Кремля Владіміром Путіним.

Його слова цитує The Guardian, передає "Європейська правда".

Під час візиту угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, Трамп повторив, що якщо він зустрінеться з Путіним, то хотів би зробити це в столиці Угорщини Будапешті, але не бачить причин для такої зустрічі зараз.

"Я хотів би, щоб це відбулося в Угорщині, в Будапешті. Виявилося, що я не хотів проводити цю зустріч, тому що не вважав, що щось важливе відбудеться. Але якщо ми її проведемо, я хотів би, щоб це було в Будапешті", – наголосив він.

За даними ЗМІ, Орбан в ході свого візиту до Вашингтона спробує переконати Трампа провести зустріч з кремлівським правителем.

Як відомо, Трамп поки передумав зустрічатися з Путіним у Будапешті та визнав, що розчарований темпами переговорів з Росією.