У Румунії пропонують взяти під контроль активи "Лукойла", який під санкціями США

Міністр енергетики Румунії Богдан Іван вважає, що держава повинна взяти під контроль активи російської енергетичної компанії "Лукойл", діяльність якої опинилась під загрозою через санкції США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на HotNews.ro.

За словами Івана, Румунія "повинна взяти під контроль" Petrotel Lukoil – румунську компанію "Лукойла", щоб "гарантувати повне виконання міжнародних заходів, захистити робочі місця 5000 співробітників і забезпечити стабільність і безпеку національної енергетичної системи".

Він додав, що виступає за "рішуче" застосування американських санкцій проти "Лукойла" і не підтримує відстрочки від їхнього виконання, яке має початись 21 листопада.

"Понад те, я буду підтримувати повторення та єдине застосування санкцій, ініційованих США, на рівні всієї Європейської Союзу", – сказав румунський міністр.

Санкції США проти російських нафтових компаній "Лукойл" і "Роснєфть" набувають чинності 21 листопада. З цього дня забороняється будь-яка діяльність з цими компаніями та їхніми дочірніми підприємствами за кордоном.

"Лукойл" намагається продати нафтопереробний завод Petrotel уже майже десять років, але поки безуспішно. Він забезпечує переробку близько 2,4 мільйона тонн нафти на рік.

Болгарія також готується взяти під контроль НПЗ, що належить "Лукойлу", щоби продати новому власнику і вивести цей стратегічний об’єкт з-під санкцій, а також посилює його захист.