В Румынии предлагают взять под контроль активы "Лукойла", который под санкциями США

Министр энергетики Румынии Богдан Иван считает, что государство должно взять под контроль активы российской энергетической компании "Лукойл", деятельность которой оказалась под угрозой из-за санкций США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на HotNews.ro.

По словам Ивана, Румыния "должна взять под контроль" Petrotel Lukoil – румынскую компанию "Лукойла", чтобы "гарантировать полное выполнение международных мер, защитить рабочие места 5000 сотрудников и обеспечить стабильность и безопасность национальной энергетической системы".

Он добавил, что выступает за "решительное" применение американских санкций против „Лукойла" и не поддерживает отсрочку их выполнения, которое должно начаться 21 ноября.

"Более того, я буду поддерживать повторение и единое применение санкций, инициированных США, на уровне всего Европейского Союза", – сказал румынский министр.

Санкции США против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть" вступают в силу 21 ноября. С этого дня запрещается любая деятельность с этими компаниями и их дочерними предприятиями за рубежом.

"Лукойл" пытается продать нефтеперерабатывающий завод Petrotel уже почти десять лет, но пока безуспешно. Он обеспечивает переработку около 2,4 миллиона тонн нефти в год.

Болгария также готовится взять под контроль НПЗ, принадлежащий "Лукойлу", чтобы продать новому владельцу и вывести этот стратегический объект из-под санкций, а также усиливает его защиту.