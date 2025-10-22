Глава Генштабу Франції: армія має бути готова до зіткнення з РФ "через 3-4 роки"

Начальник штабу французьких Збройних сил генерал Фаб'єн Мандон у середу сказав, що Росія "може бути схильна продовжувати війну на нашому континенті".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

За словами Мандона, який очолив Збройні сили Франції 1 вересня, він поставив перед армією завдання "бути готовими до конфлікту через три-чотири роки".

"Росія – це країна, яка може спробувати продовжити війну на нашому континенті, і це є визначальним фактором у тому, що я готую", – додав французький генерал.

Москва має "уявлення про колективну слабкість Європи", за словами генерала Мандона, який спостерігає "розкутість у застосуванні сили" з боку Росії.

Він водночас додав, що з економічного, демографічного та промислового погляду європейці переважають Росію. "Росія не може нас налякати, якщо ми хочемо захищатися", – вважає генерал.

Нагадаємо, голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини Мартін Єгер минулого тижня попередив про реальну небезпеку військового конфлікту з Росією.

Понад чверть жителів Німеччини також вважають можливим збройний конфлікт з Росією у найближчі пів року.