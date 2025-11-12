Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Европа готовится к возможной войне с Россией, ведь такая перспектива "становится все более очевидной".

Об этом он сказал в эфире сербского телеканала Pink, пишет "Европейская правда".

Комментируя слова начальника Генерального штаба Вооруженных сил Франции, генерала Фабьена Мандона, который заявил, что французская армия должна быть "готова к потрясению через три-четыре года", Вучич заявил, что "война между Европой и Россией становится все более вероятной".

"Это не пустые разговоры. Все готовятся к ней. Об этом заявил генерал, который является чрезвычайно ответственным лицом", – сказал президент Сербии.

Он сказал, что Сербия оказалась "между молотом и наковальней", а также подчеркнул необходимость укрепления обороноспособности.

"Мы должны разумно вооружаться и продолжать вкладывать значительные средства, чтобы защитить наше государство", – добавил он.

Напомним, глава Федеральной разведывательной службы Германии Мартин Йегер на прошлой неделе предупредил о реальной опасности военного конфликта с Россией.

Более четверти жителей Германии также считают возможным вооруженный конфликт с Россией в ближайшие полгода.