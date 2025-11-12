Сі каже, що Китай прагне співпрацювати з Іспанією для побудови стратегічного партнерства

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив королю Іспанії Феліпе VI, що його країна прагне співпрацювати з Мадридом для посилення глобального впливу обох країн.

Про це він сказав під час зустрічі глав держав у Пекіні, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Король Феліпе VI став першим іспанським монархом за останні 18 років, який здійснив державний візит до Китаю, оскільки Мадрид прагне розширити свій дипломатичний вплив в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

"Світ потребує більше конструктивних сил, присвячених миру та розвитку. Китай готовий працювати пліч-о-пліч з Іспанією для побудови всеосяжного стратегічного партнерства", – сказав Сі Феліпе під час їхньої зустрічі у Великому залі народу в Пекіні, наголосивши на змінах та турбулентності в міжнародній ситуації.

Китайський лідер наголосив, що такі зв'язки будуть більш стратегічно стабільними, динамічними та впливовими на глобальному рівні.

"Дружба між Іспанією та Китаєм, безсумнівно, приносить користь обом народам і відповідає довгій історії та глобальному покликанню двох країн", – сказав король Іспанії своєю чергою.

Зазначимо, Сі здійснив державний візит до Іспанії в листопаді 2018 року, на початку терміну повноважень Санчеса.

Раніше міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо захистив прагнення своєї країни до поглиблення співпраці з Китаєм, заявивши, що Європа повинна стати ключовим гравцем у новому світовому порядку.

Наприкінці жовтня американський президент Дональд Трамп заявив, що задоволений результатами своєї зустрічі з китайським лідером, зазначивши, що їм вдалось домовитись "майже про все".

Після цієї зустрічі Китай, зокрема, призупинив заборону на експорт деяких матеріалів подвійного призначення до США. Окрім цього, Міністерство торгівлі Китаю оголосило, що країна внесе зміни до переліку хімічних речовин, які є прекурсорами наркотиків, і вимагатиме ліцензії на експорт певних хімічних речовин до США, Канади та Мексики.