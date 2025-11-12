Си говорит, что Китай стремится сотрудничать с Испанией для построения стратегического партнерства

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил королю Испании Фелипе VI, что его страна стремится сотрудничать с Мадридом для усиления глобального влияния обеих стран.

Об этом он сказал во время встречи глав государств в Пекине, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Король Фелипе VI стал первым испанским монархом за последние 18 лет, который совершил государственный визит в Китай, поскольку Мадрид стремится расширить свое дипломатическое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Мир нуждается в большем количестве конструктивных сил, посвященных миру и развитию. Китай готов работать бок о бок с Испанией для построения всеобъемлющего стратегического партнерства", – сказал Си Фелипе во время их встречи в Большом зале народа в Пекине, подчеркнув изменения и турбулентность в международной ситуации.

Китайский лидер подчеркнул, что такие связи будут более стратегически стабильными, динамичными и влиятельными на глобальном уровне.

"Дружба между Испанией и Китаем, несомненно, приносит пользу обоим народам и соответствует долгой истории и глобальному призванию двух стран", – сказал король Испании в свою очередь.

Отметим, Си совершил государственный визит в Испанию в ноябре 2018 года, в начале срока полномочий премьер-министра Педро Санчеса.

Ранее министр экономики Испании Карлос Куэрпо защитил стремление своей страны к углублению сотрудничества с Китаем, заявив, что Европа должна стать ключевым игроком в новом мировом порядке.

В конце октября американский президент Дональд Трамп заявил, что доволен результатами своей встречи с китайским лидером, отметив, что им удалось договориться "почти обо всём".

После этой встречи Китай, в частности, приостановил запрет на экспорт некоторых материалов двойного назначения в США. Кроме этого, Министерство торговли Китая объявило, что страна внесет изменения в перечень химических веществ, которые являются прекурсорами наркотиков, и потребует лицензии на экспорт определенных химических веществ в США, Канаду и Мексику.