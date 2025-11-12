Германия выделяет дополнительные 40 млн евро зимней помощи для Украины

Германия предоставляет Украине дополнительную зимнюю помощь в размере 40 млн евро в ответ на продолжающиеся российские атаки на инфраструктуру страны.

Об этом заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, передает "Европейская правда" со ссылкой на ntv.

"Мы помогаем обеспечить, чтобы дома оставались теплыми и освещенными, и чтобы России, с ее целенаправленными террористическими атаками на гражданские газо– и теплоснабжения, не удалось сломать моральный дух защитников своей родины", – объявил министр иностранных дел.

Средства будут использованы на гуманитарные мероприятия, включая ремонт систем отопления и поврежденных домов, а также доставку генераторов и предметов первой необходимости, таких как одеяла и средства гигиены.

В конце октября стало известно, что Германия вносит 60 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины, чтобы ускорить поставки генераторов, энергооборудования и мобильных теплоэлектростанций.

Перед этим премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре объявил о выделении дополнительных средств на обеспечение электроэнергией и отоплением Украины перед зимой.