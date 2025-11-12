Україна і ще 8 країн приєдналися до санкцій ЄС проти лідерів Придністров’я

Дев’ять європейських країн, серед яких Україна, приєдналися до рішення про продовження санкцій ЄС проти лідерів невизнаного Придністров’я.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики, передає "Європейська правда".

Зазначається, що 27 жовтня 2025 року Рада ЄС ухвалила рішення про продовження обмежувальних заходів проти керівництва Придністровського регіону Республіки Молдова до 31 жовтня 2026 року.

Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн, Північна Македонія, Норвегія, Сербія, Україна та Чорногорія приєдналися до цього рішення Ради ЄС.

"Вони забезпечать, щоб їхня національна політика відповідала цьому рішенню Ради. Європейський Союз бере до уваги це зобов'язання і вітає його", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, європейська комісарка з питань розширення Марта Кос сказала, що ЄС готовий допомогти Молдові у вирішенні придністровського конфлікту, аби він не завадив її євроінтеграції.

