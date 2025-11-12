Украина и еще 8 стран присоединились к санкциям ЕС против лидеров Приднестровья

Девять европейских стран, среди которых Украина, присоединились к решению о продлении санкций ЕС против лидеров непризнанного Приднестровья.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, передает "Европейская правда".

Отмечается, что 27 октября 2025 года Совет ЕС принял решение о продлении ограничительных мер против руководства Приднестровского региона Республики Молдова до 31 октября 2026 года.

Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Северная Македония, Норвегия, Сербия, Украина и Черногория присоединились к этому решению Совета ЕС.

"Они обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению Совета. Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его", – говорится в заявлении.

Напомним, европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос сказала, что ЕС готов помочь Молдове в решении приднестровского конфликта, чтобы он не помешал ее евроинтеграции.

Читайте также: Приднестровью готовят деоккупацию. Что дает основания ждать скорого объединения Молдовы.