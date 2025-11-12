Президент Румунії буде судитися за недовиплачені компенсації витрат на виборчу кампанію

Президент Румунії Нікушор Дан повідомив, що отримав від ЦВК не всю належну йому суму і буде судитися з цього приводу, хоча не планує залишати кошти собі.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Нікушор Дан повідомив, що румунська ЦВК (офіційна назва – Постійний виборчий орган) кілька днів тому виплатила йому 60 млн леїв, що на мільйон менше, ніж його витрати.

"Я витратив на два тури 61 млн леїв, з яких 58,5 млн були позичені кошти і 2,5 млн – пожертви. Постійний виборчий орган повернув 60 млн леїв, приблизно на мільйон менше… Ми будемо це оскаржувати, буде судовий процес, і він ймовірно триватиме близько двох років", – сказав президент.

Він додав, що після сплати позичених 58,5 млн леїв у нього залишиться півтора мільйона, до яких згодом можливо додасться відсуджений мільйон. Нікушор Дан каже, що збирається задонатити ці гроші громадським організаціям, зокрема тим, що спеціалізуються на нагляді за державними інституціями – "ставлять владі запитання, подають позови, змушують владу поважати закон".

Читайте детально про "портрет" Дана, який переміг ультраправого Джордже Сіміона у травні цього року на виборах президента Румунії, у статті "Ворог забудовників, мер столиці".

Нагадаємо, минулого тижня Зеленський і президент Румунії поговорили про встановлення стратегічного партнерства.