Президент Румынии будет судиться за некомпенсированные расходы на избирательную кампанию

Президент Румынии Никушор Дан сообщил, что получил от ЦИК не всю положенную ему сумму и будет судиться по этому поводу, хотя не планирует оставлять деньги себе.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Никушор Дан сообщил, что румынская ЦИК (официальное название – Постоянный избирательный орган) несколько дней назад выплатила ему 60 млн леев, что на миллион меньше, чем его расходы.

"Я потратил на два тура 61 млн леев, из которых 58,5 млн были одолженные средства и 2,5 млн – пожертвования. Постоянный избирательный орган вернул 60 млн леев, примерно на миллион меньше... Мы будем это оспаривать, будет судебный процесс, и он, вероятно, продлится около двух лет", – сказал президент.

Он добавил, что после уплаты одолженных 58,5 млн леев у него останется полтора миллиона, к которым впоследствии возможно добавится отсуженный миллион. Никушор Дан говорит, что собирается задонатить эти деньги общественным организациям, в частности тем, которые специализируются на надзоре за государственными институтами – "задают власти вопросы, подают иски, заставляют власть уважать закон".

Напомним, на прошлой неделе Зеленский и президент Румынии поговорили об установлении стратегического партнерства.