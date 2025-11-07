Зеленський і президент Румунії поговорили про встановлення стратегічного партнерства

Президент Румунії Нікушор Дан у пʼятницю повідомив про телефонну розмову з українським візаві Володимиром Зеленським.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

За словами Дана, із Зеленським він провів "змістовну дискусію" щодо поточної безпекової ситуації та необхідності посилення зусиль для досягнення тривалого і справедливого миру в Україні.

"Україна повинна виграти цю війну, оскільки вона бореться за безпеку Європи в цілому і за наші спільні цінності", – додав він.

За словами румунського президента, він домовився із Зеленським продовжувати роботу над встановленням стратегічного партнерства.

"Ми обоє прагнемо реалізувати прагматичну, перспективну і сталу програму дій", – написав Дан.

Раніше президент Румунії Нікушор Дан висловив думку, що ймовірність розширення військового конфлікту за межі кордону України вкрай мала.

10 жовтня запрацювало пряме залізничне сполучення Києва та Бухареста.