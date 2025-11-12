Румунія: колишній сенатор хотів підкупити міністра для схеми з продажу зброї Україні

У Румунії у справі про хабарництво заарештували колишнього сенатора Маріуса Овідіу Ісайла, який намагався сприяти схемі з закупівлі озброєння за кошти ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Свобода".

За даними слідства, Ісайла через посередника хотів підкупити міністра оборони Румунії Йонуца Муштяну, аби той схвалив угоду з постачання зброї у межах програми Rearm Europe.

"Угода була досить складною: придбати російські снаряди в Казахстані, імпортувати їх до Румунії, відремонтувати і перемаркувати як румунські снаряди, а потім продати їх Україні через посередника в Болгарії", – йдеться в матеріалі.

Муштяну нібито пропонували 1 мільйон євро за схвалення схеми, а посереднику – румунському політику Октавіану Берчану – обіцяли 10 мільйонів євро, розповів він "Радіо Свобода".

Рішенням суду Ісайла взяли під варту на 30 днів. Місцеперебування його спільника, болгарського бізнесмена Романа Ангелова, наразі невідоме.

Минулого року британська та французька влада розпочали розслідування щодо французького оборонного концерну Thales через підозри у хабарництві та корупції.

У серпні в Болгарії відбулись обшуки на запит Національного антикорупційного бюро України у справі, пов’язаній з корупцією під час купівлі зброї.