Британія і Франція розслідують корупцію у оборонній компанії, чию зброю отримує Україна
Британська та французька влада розпочали розслідування щодо французького оборонного концерну Thales через підозри у хабарництві та корупції.
Про це повідомило агентство АР, пише "Європейська правда".
У своїй заяві, опублікованій у четвер, британське Управління по боротьбі з серйозними шахрайствами (Serious Fraud Office, SFO), висловило сподівання, що спільне розслідування з французьким Parquet National Financier (PNF) ще більше зміцнить їхню співпрацю у боротьбі з міжнародною корупцією.
"Спільна робота з нашими міжнародними партнерами є вирішальним фактором у боротьбі з міжнародною корупцією, і цією справою я сподіваюся зміцнити давні відносини між SFO і PNF, побудовані на взаємній співпраці та спільному успіху", – сказав Нік Ефгрейв, директор Serious Fraud Office.
"Ми разом будемо ретельно досліджувати всі можливі шляхи розслідування цих серйозних звинувачень", – додав він.
У SFO не деталізували звинувачень. Але повідомляють, що поліція Франції, Нідерландів та Іспанії провела обшуки в офісах компанії в червні через підозри в корупції, пов'язаній з продажем озброєнь за кордон.
Thales є ключовим оборонним підрядником, багато продукції якого направляється на підтримку України в боротьбі з повномасштабним вторгненням Росії після лютого 2022 року.
Зокрема, влітку повідомляли, що Thales планує відкрити спільне підприємство в Україні.