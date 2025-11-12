Румыния: бывший сенатор хотел подкупить министра для схемы по продаже оружия Украине

В Румынии по делу о взяточничестве арестовали бывшего сенатора Мариуса Овидиу Исайла, который пытался способствовать схеме по закупке вооружения за средства ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода".

По данным следствия, Исайла через посредника хотел подкупить министра обороны Румынии Йонуца Муштяну, чтобы тот одобрил сделку по поставке оружия в рамках программы Rearm Europe.

"Соглашение было достаточно сложным: приобрести российские снаряды в Казахстане, импортировать их в Румынию, отремонтировать и перемаркировать как румынские снаряды, а затем продать их Украине через посредника в Болгарии", – говорится в материале.

Муштяну якобы предлагали 1 миллион евро за одобрение схемы, а посреднику – румынскому политику Октавиану Берчану – обещали 10 миллионов евро, рассказал он "Радио Свобода".

Решением суда Исайла взяли под стражу на 30 дней. Местонахождение его сообщника, болгарского бизнесмена Романа Ангелова, пока неизвестно.

В прошлом году британские и французские власти начали расследование в отношении французского оборонного концерна Thales из-за подозрений во взяточничестве и коррупции.

В августе в Болгарии прошли обыски по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины по делу, связанному с коррупцией при покупке оружия.