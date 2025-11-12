В 2026 году общая сумма финподдержки от Норвегии для Украины достигнет 19 млрд евро

До конца 2026 года финансовая поддержка Украины со стороны Норвегии в целом составит более 19,4 млрд евро (227 млрд норвежских крон).

Об этом корреспондентке "Европейской правды" сообщила государственный секретарь Министерства финансов Норвегии Эллен Рейтан.

Общий размер финансовой поддержки от Норвегии для Украины в 2026 году превысит 19 млрд евро.

"Мир в Европе и будущее Украины как суверенного государства по-прежнему зависят от военной и гражданской поддержки для защиты от российской агрессии.

Чрезвычайно важно, что коалиция стран объединяется, чтобы обеспечить новое финансирование для удовлетворения военных потребностей Украины", – заявила госсекретарь Рейтан.

Она подчеркнула, что Норвегия вносит существенный вклад в совместные усилия по поддержке Украины.

"С учётом суммы, предусмотренной в бюджете на следующий год, правительство Норвегии выделило более 227 миллиардов норвежских крон на военную и гражданскую поддержку Украины", – сообщила Эллен Рейтан.

Отвечая на вопрос о возможном участии Норвегии в проекте предоставления Украине "репарационных кредитов" на базе замороженных активов России, в том числе о возможности предоставления гарантий, Рейтан отметила, что в Норвегии следят за развитием событий и продолжают диалог с Евросоюзом.

Как сообщала "Европейская правда", министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг в интервью заявил, что Норвегия может поддержать план Европейского Союза по использованию замороженных российских активов для Украины, но не готова единолично гарантировать весь кредит для Украины.

Ранее министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик анонсировал решение о выделении $7 млрд в 2026 году на оборонные нужды Украины.

Также Норвегия объявила, что предоставит Украине $150 млн на поддержку энергетики.

Кроме того, Норвегия передаст Сумской области мост, который вскоре будет собран в Николаевской территориальной общине Сумского района, а также медицинское оборудование на сумму 2 млн евро.