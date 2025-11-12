Укр Рус Eng

Президент Фінляндії вперше поїде на саміт G20

Новини — Середа, 12 листопада 2025, 18:37 — Марія Ємець

Президент Фінляндії Александр Стубб візьме участь у саміті Групи двадцяти у Південно-Африканській Республіці, що буде першою такою участю.

Про це повідомили у пресслужбі президента Фінляндії, пише "Європейська правда".

Александр Стубб, а з ним також міністр з економічних справ 22-23 листопада вирушать до Йоганнесбурга, столиці ПАР, на саміт країн G20. Це буде першою участю президента Фінляндії у саміті "двадцятки". 

Програма передбачає виступи Стубба у двох окремих сесіях. На полях саміту у Стубба запланована низка двосторонніх зустрічей з іншими лідерами. 

До складу G20 входять Аргентина, Австралія, Бразилія, Канада, Китай, Франція, Німеччина, Італія, Британія, США, Росія, Туреччина, Індія, Індонезія,  Мексика, Саудівська Аравія, ПАР, Японія та Південна Корея, а також Африканський Союз та ЄС. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що представники його адміністрації не братимуть участі в цьогорічному саміті "Групи двадцяти" у Південній Африці.

У 2026 році саміт прийматимуть США у гольф-комплексі Трампа у Маямі.

