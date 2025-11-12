Президент Финляндии впервые поедет на саммит G20

Президент Финляндии Александр Стубб впервые примет участие в саммите Группы двадцати в Южно-Африканской Республике.

Об этом сообщили в пресс-службе президента Финляндии, пишет "Европейская правда".

Александр Стубб, а с ним также министр по экономическим делам 22-23 ноября отправятся в Йоханнесбург, столицу ЮАР, на саммит стран G20. Это будет первым участием президента Финляндии в саммите "двадцатки".

Программа предусматривает выступления Стубба в двух отдельных сессиях. На полях саммита у Стубба запланированы ряд двусторонних встреч с другими лидерами.

В состав G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Италия, Великобритания, США, Россия, Турция, Индия, Индонезия, Мексика, Саудовская Аравия, ЮАР, Япония и Южная Корея, а также Африканский Союз и ЕС.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что представители его администрации в этом году не будут участвовать в саммите "Группы двадцати" в Южной Африке.

В 2026 году саммит будут принимать США в гольф-комплексе Трампа в Майами.