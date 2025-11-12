Саакашвили выписали из больницы и вернули в тюрьму

Бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили выписали из тбилисской клиники "Вивамед", где он находился с 2022 года, и вернули в пенитенциарное учреждение для отбывания наказания.

Как пишет "Европейская правда", об этом в среду сообщила Пенитенциарная служба Грузии.

В ведомстве напомнили, что Саакашвили перевели в клинику "Вивамед" 12 мая 2022 года для получения стационарной медицинской помощи и с тех пор он находился там под наблюдением врачей.

"Поскольку состояние здоровья осужденного Михеила Саакашвили удовлетворительное и он больше не нуждается в стационарном лечении, он был выписан из клиники гражданского сектора и возвращен в исправительное учреждение №12, где продолжит отбывать наказание на общих основаниях", – добавили там.

В Грузии Саакашвили осудили по нескольким делам, в частности за хищение государственных средств и незаконное пересечение границы, к более 12 годам лишения свободы.

В ноябре прокуратура Грузии возбудила уголовное дело против Саакашвили и еще семи лидеров оппозиции за якобы призывы к свержению власти.

Параллельно грузинские власти хотят объявить неконституционной партию экс-президента "Единое национальное движение".