У німецькому Магдебурзі планують провести ярмарку попри загрозу терактів

Влада Магдебурга планує посилити заходи безпеки для цьогорічного різдвяного ярмарку, щоб він міг відбутися – незважаючи на побоювання, що місто попередили про загрозу терактів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

За словами мера Магдебурга Сімоне Борріс, цьогорічний різдвяний ярмарок у місті все ж відбудеться в умовах посилених заходів безпеки.

Разом з адміністрацією землі було узгоджено "низку заходів для мінімізації ризиків і підвищення безпеки", сказала Борис, додавши, що "після впровадження цих заходів можна буде видати дозвіл на проведення ярмарку".

Мер водночас не уточнила, про які саме заходи безпеки йдеться.

В останні тижні міська влада, поліція та торговці Магдебурга сперечались щодо доцільності традиційного різдвяного ярмарку у центрі міста, який ризикує знову стати ціллю для екстремістів, і щодо того, хто несе ключову відповідальність за заходи безпеки.

Побоювання щодо ярмарку виникли після того, як 20 грудня 2024 року чоловік на ім’я Талеб аль Абдулмохсен, що працював у Німеччині лікарем, протаранив своїм автомобілем натовп на ярмарку, вбивши шістьох і покалічивши понад 300, у тому числі громадянку України.

Цього тижня над чоловіком почався суд.