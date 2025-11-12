В немецком Магдебурге планируют провести ярмарку, несмотря на угрозу терактов

Власти Магдебурга планируют усилить меры безопасности для проведения рождественской ярмарки в этом году, чтобы она могла состояться, несмотря на опасения, что город предупредили об угрозе терактов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

По словам мэра Магдебурга Симоне Борис, в этом году рождественская ярмарка в городе все же состоится в условиях усиленных мер безопасности.

Совместно с администрацией земли был согласован "ряд мер для минимизации рисков и повышения безопасности", сказала Борис, добавив, что "после внедрения этих мер можно будет выдать разрешение на проведение ярмарки".

Мэр при этом не уточнила, о каких именно мерах безопасности идет речь.

В последние недели городские власти, полиция и торговцы Магдебурга спорили о целесообразности традиционной рождественской ярмарки в центре города, которая рискует снова стать мишенью для экстремистов, и о том, кто несет ключевую ответственность за меры безопасности.

Опасения по поводу ярмарки возникли после того, как 20 декабря 2024 года мужчина по имени Талеб аль Абдулмохсен, работавший в Германии врачом, протаранил своим автомобилем толпу на ярмарке, убив шестерых и покалечив более 300, в том числе гражданку Украины.

На этой неделе над мужчиной начался суд.