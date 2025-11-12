Польща попросила ЄС про повний виняток з механізму солідарності за міграційним пактом

Польща офіційно попросила Єврокомісію повністю звільнити її від зобов’язань за механізмом солідарності, передбаченим Міграційним пактом ЄС, у зв’язку з особливим становищем країни.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Речниця Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі Кароліна Галецька заявила, що 12 листопада Варшава офіційно звернулася до Єврокомісії з проханням про звільнення від зобов’язань за "механізмом солідарності".

"Польща платить велику ціну, захищаючи кордони ЄС, вона під міграційним тиском з Білорусі та прийняла біженців з України", – аргументував раніше очільник МВС Марчин Кервінський.

Раніше цього тижня Єврокомісія встановила, що Польща, Чехія, Естонія, Хорватія, Болгарія та Австрія стикаються з серйозним міграційним тиском і можуть бути частково чи повністю звільнені від механізму солідарного розподілу мігрантів у ЄС.

Чехія, Польща та Естонія – на перших місцях у ЄС за кількістю прийнятих українців з тимчасовим захистом відносно кількості власного населення.

Нагадаємо, оновлений Пакт про міграцію та притулок був ухвалений Європейським Союзом у 2024 році. Його ключовим елементом є система солідарності, яка передбачає перерозподіл міграційного тиску між державами ЄС.





