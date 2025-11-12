Польша попросила ЕС о полном исключении из механизма солидарности по миграционному пакту

Польша официально попросила Еврокомиссию полностью освободить ее от обязательств по механизму солидарности, предусмотренному Миграционным пактом ЕС, в связи с особым положением страны.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел и администрации Польши Каролина Галецкая заявила, что 12 ноября Варшава официально обратилась в Еврокомиссию с просьбой об освобождении от обязательств по "механизму солидарности".

"Польша платит большую цену, защищая границы ЕС, она под миграционным давлением из Беларуси и приняла беженцев из Украины", – аргументировал ранее глава МВД Марчин Кервинский.

Ранее на этой неделе Еврокомиссия установила, что Польша, Чехия, Эстония, Хорватия, Болгария и Австрия сталкиваются с серьезным миграционным давлением и могут быть частично или полностью освобождены от механизма солидарного распределения мигрантов в ЕС.

Чехия, Польша и Эстония – на первых местах в ЕС по количеству принятых украинцев с временной защитой относительно количества собственного населения.

Напомним, обновленный Пакт о миграции и убежище был принят Европейским Союзом в 2024 году. Его ключевым элементом является система солидарности, которая предусматривает перераспределение миграционного давления между государствами ЕС.