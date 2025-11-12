Співлідер "АдН" вважає, що загрозу Німеччині становить не Росія, а Польща

Один з лідерів ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Тіно Хрупалла вважає, що Росія становить для його країни меншу загрозу, ніж сусідня Польща.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Під час дебатів на німецькому суспільному мовнику ARD Хрупалла пояснив свою позицію щодо Росії тим, що Владімір Путін "нічого мені не зробив".

"Наразі я не бачу жодної небезпеки для Німеччини з боку Росії", – сказав він.

Співголова "АдН" після цього сказав, що будь-яка країна потенційно може становити загрозу для Німеччини – "візьмемо, наприклад, Польщу".

"Польща також може бути загрозою для нас", – додав Хрупалла, згадавши про відмову країни видати громадянина України, якого німецька влада підозрює у саботажі газопроводів "Північний потік" у 2022 році.

Це не перший подібний коментар Хрупалли. У вересні він звинуватив Україну в значному збільшенні кількості російських атак на Київ після зустрічі президента США Дональда Трампа з Владіміром Путіним.

Натомість інша співголова "АдН" Аліса Вайдель в останні тижні демонструє більш нюансовану позицію щодо Росії і, приміром, закликала її не провокувати НАТО.