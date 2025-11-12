Солидер "АдГ считает, что угрозу Германии представляет не Россия, а Польша

Один из лидеров ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла считает, что Россия представляет для его страны меньшую угрозу, чем соседняя Польша.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Во время дебатов на немецком общественном телеканале ARD Хрупалла объяснил свою позицию по России тем, что Владимир Путин "ничего мне не сделал".

"Сейчас я не вижу никакой опасности для Германии со стороны России", – сказал он.

Сопредседатель "АдГ" после этого сказал, что любая страна потенциально может представлять угрозу для Германии – "возьмем, например, Польшу".

"Польша также может быть угрозой для нас", – добавил Хрупалла, упомянув об отказе страны выдать гражданина Украины, которого немецкие власти подозревают в саботаже газопроводов "Северный поток" в 2022 году.

Это не первый подобный комментарий Хрупаллы. В сентябре он обвинил Украину в значительном увеличении количества российских атак на Киев после встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

В то же время другая сопредседательница "АдГ" Алиса Вайдель в последние недели демонстрирует более нюансированную позицию в отношении России и, например, призвала ее не провоцировать НАТО.