На полях G7 обговорили підтримку Києва у світлі останніх ударів РФ по енергетиці

На прохання України на полях зустрічі "Групи семи" у Канаді відбулася зустріч українського міністра Андрія Сибіги з міністрами закордонних справ Італії, Німеччини, Франції та топдипломаткою Європейського Союзу.

Про це йдеться у повідомленні МЗС Італії, передає "Європейська правда".

Метою зустрічі було посилення підтримки України у світлі останніх подій на місцях.

"Ми готові надати всю можливу допомогу Києву, приділяючи особливу увагу енергетичній та гуманітарній стійкості, а також обороні, для якої зараз готується 12-й пакет військової допомоги. Ми надамо нові генератори та технології для відновлення пошкоджених електростанцій, а також фінансову та технічну підтримку", – сказав глава МЗС Італії Антоніо Таяні.

Міністри також обговорили можливість використання заморожених російських активів, що наразі обговорюється в Брюсселі.

Було також обговорено питання продовольчої безпеки напередодні четвертого Міжнародного саміту, запланованого на 19 листопада в Києві.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Андрій Сибіга в середу поговорив із державним секретарем США Марко Рубіо на полях міністерської зустрічі "Групи семи" в Канаді.

Канада напередодні оголосила нові санкції проти РФ, у тому числі проти дотичних до виробництва військових безпілотників та проти танкерів "тіньового флоту".