На полях G7 обсудили поддержку Киева в свете последних ударов РФ по энергетике

По просьбе Украины на полях встречи "Группы семи" в Канаде состоялась встреча украинского министра Андрея Сибиги с министрами иностранных дел Италии, Германии, Франции и топ-дипломатом Европейского Союза.

Об этом говорится в сообщении МИД Италии, передает "Европейская правда".

Целью встречи было усиление поддержки Украины в свете последних событий на местах.

"Мы готовы предоставить всю возможную помощь Киеву, уделяя особое внимание энергетической и гуманитарной устойчивости, а также обороне, для которой сейчас готовится 12-й пакет военной помощи. Мы предоставим новые генераторы и технологии для восстановления поврежденных электростанций, а также финансовую и техническую поддержку", – сказал глава МИД Италии Антонио Таяни.

Министры также обсудили возможность использования замороженных российских активов, что сейчас обсуждается в Брюсселе.

Были также обсуждены вопросы продовольственной безопасности накануне четвертого Международного саммита, запланированного на 19 ноября в Киеве.

Как сообщалось, министр иностранных дел Андрей Сибига в среду поговорил с государственным секретарем США Марко Рубио на полях министерской встречи "Группы семи" в Канаде.

Канада накануне объявила новые санкции против РФ, в том числе против касающихся производства военных беспилотников и против танкеров "теневого флота".