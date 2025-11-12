Канада оголосила нові санкції проти Росії

Канада оголосила нові санкції проти РФ, у тому числі проти дотичних до виробництва військових безпілотників та проти танкерів "тіньового флоту".

Про це повідомили у пресслужбі уряду Канади, пише "Європейська правда".

Очільниця МЗС Аніта Ананд оголосила про запровадження нових санкцій Канади проти Росії.

До санкційних списків додали 13 фізосіб та 11 юридичних осіб, з яких деякі залучені у російські програми безпілотних систем.

Також, як зазначають – вперше, під санкції Канади потрапили компанії-постачальники "цифрової інфраструктури, що використовується у російських гібридних стратегіях проти України".

Це також кілька компаній, пов’язаних з торгівлею скрапленим природним газом, та 100 суден "тіньового флоту".

"Дані заходи є прямим реагуванням на пріоритети України та підтримують триваючі зусилля G7 з посилення економічного тиску на Росію, щоб вона завершувала війну, та широко узгоджені із санкціями, які нещодавно оголосили США, ЄС та Британія", – зазначають у комюніке.

Нагадаємо, наприкінці жовтня ЄС затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії.

Також в кінці жовтня США вперше за другої каденції Дональда Трампа застосували нові масштабні санкції проти Росії, зокрема проти компаній "Роснефть" та "Лукойл".

Президент України Володимир Зеленський нещодавно озвучив побажання щодо вмісту 20-го пакета санкцій ЄС.