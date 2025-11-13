ЗМІ: Німеччина змінить систему допомоги українським біженцям, які прибули після 1 квітня

Українці, які приїхали до Німеччини після 1 квітня 2025 року, більше не отримуватимуть так звані "бюргергельд", допомогу, яку надають тим, хто шукає роботу, або тим, чийого доходу не вистачає для самозабезпечення.

Про відповідну домовленість урядової коаліції дізналося видання Bild, передає "Європейська правда".

Йдеться про зміну правового статусу новоприбулих українців. Зокрема, всі українці, які приїхали до Німеччини після 1 квітня 2025 року, в майбутньому будуть розглядатися як шукачі притулку – і отримуватимуть відповідно менші виплати.

Це знаменує собою кінець, після майже чотирьох років, особливого статусу для біженців з охопленої війною країни.

Початковий план полягав у тому, щоб заднім числом позбавити українців права на отримання соціальних виплат. Однак це викликало опір з боку муніципалітетів і земель. Причиною називали складність процедур.

Впливовий член коаліції сказав виданню: "Бюрократичні зусилля були б занадто великими, муніципалітети і землі збунтувалися б – це не варте зусиль. Єдине, що важливо – це те, що ми з цим розібралися".

Наразі в Німеччині проживає 1,1 мільйона українців. Вони отримують 563 євро на місяць у вигляді базової допомоги (для самотніх осіб). Держава також покриває витрати на оренду житла, опалення тощо. На відміну від цього, Закон про допомогу шукачам притулку передбачає 196 євро на особисті потреби та 245 євро на основні витрати (їжа, одяг). Разом це становить 441 євро на місяць.

ХДС/ХСС і СДПН домовилися про внесення змін до своєї коаліційної угоди, оскільки порівняно мало українців мають роботу в Німеччині.

Є надія, що угода мотивуватиме більше українців до працевлаштування.

У вересні 2025 року у країнах ЄС ухвалили найбільше за один місяць рішень про присвоєння українцям тимчасового захисту з 2023 року, що може бути пов’язано з відкриттям кордонів для юнаків 18-22 років.

Одне з досліджень свідчить, що понад половина українців з тимчасовим захистом не дуже задоволені життям у Німеччині.

